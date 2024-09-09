Muhalefetin hevesi kursağında kaldı! Dolara talep azaldı
Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini artıracak adımlar atması sonrası dolara olan talep azaldı. Azalan talep doğrultusunda kur, 34 TL'nin altına indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.
Merkez Bankası'nın mevduat faizine ilişkin attığı yeni adım dolara olan talebi yavaşlattı.
Söz konusu gelişmelerin ardından dolar kuru 33,99 TL seviyesine geriledi.
ABD Merkez Bankası'nda
Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizlerini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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