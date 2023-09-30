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Gündem Muhalefetin hedefinde Elon Musk var
Gündem

Muhalefetin hedefinde Elon Musk var

Yeniakit Publisher
2023-09-30 09:32:00 -
Muhalefetin hedefinde Elon Musk var

Her konuda olduğu gibi muhalefet kesimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk'ın görüşmesinden rahatsız oldu. Bu gelişmeyi bile hazmedemeyen muhalefet bazı muhalif kesimleri gazeteci Nedim Şener sert bir dille eleştirdi. Muhalefetin tutumuna yönelik konuşan Nedim Şener, 'Muhalif kesim, bu diyalog sonrası Musk'ı, AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilir.' dedi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST için mesaj paylaştı. "Gelecek yıl bizzat katılmak ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için can atıyorum" diyen Musk, yarışmalarda boy gösteren tüm takımlara başarılar diledi. Musk, daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu belirtti.

NEDİM ŞENER MUHALEFETİN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Erdoğan, Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Haber Global TV canlı yayınında söz konusu diyaloğu değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, muhalif çevrelerin bu görüşmeden dahi rahatsızlık duyduğunu anlattı.


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"ELON MUSK DEĞİL DE 'YANDAŞ MUSK' DİYEBİLİRİZ."

"Elon Musk değil de 'Yandaş Musk' diyebiliriz. Muhalif kesim, AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilir." diyen Şener, "Başka bildikleri hiçbir şey yok. Üzücü, geçen seçim sürecinde Türkiye ile ilgili sloganları 'Parlamenter Sistem' üzerinden vardı ama, seçimi kazansalar ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmeyen bir muhalefet bloğu var. Bir parti ülke üzerine konuşur, belediye başkanlığı pazarlıkları delege avlamalar üzerinden değil. Düşünün şu hale bakın." diye konuştu.

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