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Gündem Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!
Gündem

Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

Dünyanın en büyük bankalarından birinde ‘gözlerimizi yaşartacak’ bir açıklama geldi. Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gelmezken, muhalefetin bile olumsuz eleştirilerine maruz kalan Karadeniz’in en büyük doğalgaz rezervinin keşfi için olumlu bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:10:00 -
Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

İsveç’in ve dünyanın en büyük bankalarından olan SEB’in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, “Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının Türkiye adına olumlu bir durum olduğunu ve Türk Lirası’nın istikrar kazanacak” dedi.

İsveç’in devlet radyosunda, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 metreküplük doğalgaz rezervi keşfi tüm halka duyuruldu. Bu duyuruyu analistlerin açıklamaları ile veren devlet radyosu SR, Per Hammarlund’un açıklamalarına yer verdi.

Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

Türkiye’nin cari açığına dikkat çeken SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, “Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

deniz

bana göre karadenizde trilyonlarca metreküp var göreceksiniz şahlanacağız doğal gaz var daha tek kuyuda 320 milyar metreküp bulduk koca karadenizde kaynıyor yatırımcılar sıraya girecek borsa sanayi yatrım tavan olacak cebimiz para görecek ben inanıyorum Allah yar ve yardımcımız olsun
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