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Muhalefetin 4'lü ittifakının detayları yarın paylaşılacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,"İttifak yarın kendisi Türkiye kamuoyuna ifade edecek." diyerek, CHP'nin cuma da kendi adayını açıklayacağını söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
Muhalefetin 4'lü ittifakının detayları yarın paylaşılacak

Muhalefet partileri ittifak konusunda anlaşma sağladı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturacağı ittifakın detayları üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ittifakın detaylarının yarın paylaşılacağını açıkladı. 

"Önce vatan diyen siyasi partilerdir önce millet diyen siyasi partilerdir/ üreten, Türkiye diyen siyasi partilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti işte bu söylemlerle milletini kucaklayarak, kendisini gücünü halktan alan siyasi partiler olarak millet iradesine kendilerini teslime etmişlerdir. Bu umutla bu ittifak yarın inşallah kendisini genel başkanlarla beraber ifade edecek ve ittifak tüm Türkiye'ye açıklanacaktır."

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusuna son noktayı koydu.

İttifak protokolü üzerinde mutabakat sağlandı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderler verecek.

Dört parti yarın saat 15'te protokol imzalayacak. Milletvekili seçimleri için oluşturulan ittifakın aksine cumhurbaşkanlığı yarışında her parti kendi adayını destekleyecek.

Bu nedenle CHP grubu yarın saat 13'de toplanacak.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
  1. Türkiye
  2. Cumhuriyet Halk Partisi

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