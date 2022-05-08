Muhalefeti destekleyen isim böyle konuştu! ‘Tuvalet terliğine bile oy basarız’

Karadeniz turu ve sonrasındaki açıklamalarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan umudunu kesen solak kesim, seçim ikinci tura kaldığı takdirde tuvalet terliği de gelse oy vereceklerini söyledi.

Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, “Ekrem İmamoğlu’nun son açıklamaları” başlıklı sohbet odasına katıldı. Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Sonuç açıklamasında “Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp ‘Vız gelir, tırıs gider’ diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir daha oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.

“Ellerim kırılsaydı da vermeseydim”

Sosyal medya fenomeni Sonuç, “Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez.” şeklinde konuştu.

“Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız”

İnternet dünyasında Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç, kanalındaki tepkisine devam etti.

İmamoğlu’na bir daha oy vermeyeceğini belirten Sonuç, “Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok.” dedi.