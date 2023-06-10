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Medya Muhalefete çok büyük şok! Böyle duyurdu
Medya

Muhalefete çok büyük şok! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:23:00 -
Muhalefete çok büyük şok! Böyle duyurdu

Sabah yazarı Burhanettin Duran, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ve CHP'nin iç dinamiklerine ilişkin olarak, "İç çekişmelerden kolay sıyrılamayacak muhalefetin İstanbul ve Ankara büyükşehir seçimlerini kaybetme ihtimali giderek büyüyor" yorumunu yaptı.

Sabah yazarı Burhanettin Duran, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ve CHP'nin iç dinamiklerine ilişkin olarak, "İç çekişmelerden kolay sıyrılamayacak muhalefetin İstanbul ve Ankara büyükşehir seçimlerini kaybetme ihtimali giderek büyüyor" yorumunu yaptı. 

Duran, CHP'nin Millet İttifakı sebebiyle ideolojik istikametini kaybettiğini ve bir kriz içinde olduğunu belirtti. 

Duran, yazısında şunları kaydetti:

"Sol-sosyal demokrat çizgiye yönelip HDP-YSP solu ile yakınlaştığında milliyetçi-muhafazakâr müttefiklerinin seçmeni uzaklaşacak. Atatürkçü milliyetçilik ayarlarına dönmeye çalışsa soldan da sağdan da oy kaybedebilir. Bu sebeple Kılıçdaroğlu gitse de kalsa da CHP'nin ideolojik krizi çözülemez. Sözgelimi İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na alternatif bir ideolojik çerçeve iddiası hiç olmadı. Sonbahar aylarında başlayacak yerel seçim maratonu muhalefetin dertlerini ertelemesine katkı verebilir ancak sorunlarının çözümsüz kalmasını da garanti eder." 
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Yorumlar

Atila Celik

Bu pahalılık onlenemediği müddetçe ak parti yerel yönetimleri kazanamaz, çok ciddi doğal gaz petrol yatakları bulduk diye ilan etmeleri lazım çünkü benim etrafımdaki memurların hiç biri artık ak Parti'ye oy vermiyor
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