Muhalefet yok saydı, ateist Nişanyan, Mahmud Efendi Hazretleri'ne övgü yağdırdı!

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Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, geçtiğimiz günlerde ahirete irtihal eden alimlerin alimi Mahmud Efendi Hazretleri'nin saygıdeğer birisi olduğunu söyledi.

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan ve çok sayıda talebe yetiştirerek ömrünü İslam'a vakfeden İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüye neden oldu. 93 yaşında ahirete irtihal eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok siyasinin katıldığı Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze törenine yüzbinlerce Müslüman iştirak etti.

Muhaliflerin iki yüzlülüğü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’ın ölümü üzerine taziye mesajı için birbiriyle yarışan muhaliflerin kimisi Mahmud Hocaefendi'nin vefatına ilişkin sessizliğe bürünürken kimisi de çirkin söylemlerde bulundu.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze töreni, muhalefetin iki yüzlülüğünü yeniden gözler önüne sererken, ateist Dilbilimci Sevan Nişanyan, Pazar Sohbeti adlı Youtube canlı yayınında, muhalefeti utandıran açıklamalarda bulundu.

"Yok saymak, çocukça ve yanlış geliyor"

"Ülke çapında, İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi'nin vefatı dolayısıyla büyük duygu seli yaşandı. Ben o konuda ortalarda bir yer tutmak istiyorum." diyen Nişanyan, "Sonuç olarak bu Türkiye'nin en köklü, en eski hatta Cumhuriyet’ten daha eski cemaatlerinden biri. Bu zat asrın müceddidi olarak kabul edilen bir zat. Bunu yok saymak, bununla alay etmek bana çocukça ve yanlış geliyor. Sonuçta milyonlarca insanın saygı gösterdiği birisi." ifadelerini kullandı.

"Saygıdeğer birisi olduğunun delili"

"Düşman Çanakkale'den giremedi ama çanak antenden girdi." ifadesiyle televizyonun verdiği zarara dikkat çeken Mahmut Efendi Hazretleri için övgülerde bulunan Nişanyan, sözlerine şöyle devam etti:

'Televizyon seyretmek haramdır' demiş ki sırf bu sözü bile saygıdeğer birisi olduğunun delili. Bu devirde bu gerçeği dile getirebilmek cesaret ister.