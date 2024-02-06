Muhalefet yine yalana sarıldı

Buğra Kardan İstanbul

Yalanlara, manipülasyonlara doymayan CHP ve yandaşlarının çarpıtmalarına yenisi eklendi. Fonlu medya tarafından Başkan Erdoğan’ın Hatay’da seçmene şantajda bulunduğu yalanı dillendirildi. Çok geçmeden bu şantajın hemen her seçimde CHP’lilerce yapıldığı belirlendi. Hatırlanacağı üzere CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, 2019’daki yerel seçimlerinde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet etmeyeceğini belirtmişti. Vatandaşlardan birinin belediye başkanının görevinin hizmet olduğunu söylemesi üzerine Savaş “Niye mecbur olayım? Mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız” demişti.

İş yapamayınca laf yapıyorlar

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Yazar Murat Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP çatışma temelli seçim çalışması yürütme gayretinde. Yerel yönetimlerde neden olduğu felâketi unutturamamanın sancısıyla sert tartışmalar çıkarmaya yelteniyor. Cumhurbaşkanı’mızın, Murat Kurum’un konuşmalarından cümleler cımbızlamak ve yalan üzerinden kendi kitlelerini motive etmek de CHP’nin uyguladığı yöntemlerden biri. Yıllar yılı yalanlar, manipülasyonlar üzerinden propaganda yapıyor. Hatay’da esasında ne olduğunu anlatmıyor. Nereden nereye gelindiğine değinmiyor. Cumhurbaşkanı’mızın merkezi ve yerel yönetimin koordine içinde olması temennisinde bulunduğu cümleyi ‘Oy yoksa hizmet de yok’ şeklinde ele alıyor. Çok ama çok yanlış.

Halk gerçeği görüyor

Depreme karşı hiçbir belediye ayrımcılığa tabi tutulmadı. CHP ve medyasının tüm bunlara rağmen algı operasyonuna girişmesi ‘Pes’ dedirtiyor. CHP’li belediyeler bütçeden yüksek pay almalarına rağmen afet illerinde bir şey yapamadılar. İşte Hatay’ın hâli ortada. Lütfi Savaş yönetiminde Hatay felâketle karşı karşıya kaldı. Ne kadar çarpıtma yapılırsa yapılsın halk hakikatleri görüyor. Bakın Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları yükseliyor. Yaralar bir bir sarılıyor. Bölge halkı kimin çalıştığının, kimin çalışmadığının farkında. Bu nedenle CHP’ye tevessül etmiyor. AK Parti oylarını 2023’te depreme rağmen 2019’dakinden daha yükseltmesi de bunun ispatı. Demek ki ortada hizmet, eser var.”

CHP, Hatay'da ne yaptı?

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş da şunları söyledi: “6 Şubat depremlerin birinci sene-i devriyesinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı’mızın sözlerini çarpıtmak olmamalı. Afet illerinde yürütülen faaliyetlere bakmak olmalı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden ise ses seda yok. Sanıyorum Hatay’da Cumhurbaşkanı’mız merkezi ve yerel yönetimin dayanışma hâlinde olması gerektiğini belirtirken belediyenin adım atmayışından söz etti. ‘Hatay CHP’nin elinde olduğu için hizmet almıyor’ iddiasının aslı astarı yok. ‘Yapılamaz’ denilen Defne Hastanesi iki ayda burada inşa edildi. Kalıcı konutlar da öyle. Amaç depremlerin ardından üretilen projeleri, eserleri gizlemek. Ama halk neler yapıldığını biliyor. Çarpıtmanın, algı oyununun CHP’ye yararı yok. Yerel seçimlerde Savaş yönetiminin ortaya koymadıkları hatırlanacak. CHP’nin karın ağrısı bu olmalı.”

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