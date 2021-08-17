Muhalefet yalanla iktidar peşinde

Orman yangını, göçmenler, sel felaketleri, mülteci provokasyonları, Türk-Kürt, Alevi-Sünni çatışması gibi toplumu gerecek Sünni ve yalan iddialarla gündemi meşgul eden başta Zillet İttifakı partileri olmak üzere azgın azınlığa siyasilerden tepki var... Muhalefet partilerinin iddialarını Akit’e değerlendiren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, şunları dile getirdi:

Ülkeye faydası yok

“Ülkemizin başına gelen kötü olayları kendilerince fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Özellikle son günlerde yaşanan doğal afetlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken tam tersi oluyor. Bu yapılanlar ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan saldırılardır. Yalan haberlerle, dedikodularla hükümeti yıpratmaya yönelik girişimler kimseye fayda sağlamaz. Bu yalanlar birilerinin değirmenine su taşıyor. Bu olaylar üzerinden siyasi malzeme çıkarmak en hafif tabiriyle acziyettir, Türkiye’ye ihanettir. Cumhurbaşkanımızı yenmek adına her türlü iftirayı atmak, dış bağlantıları kullanarak kara propaganda yapmak utanmazlıktır. Dış güçlerin yönlendirmesiyle yapılan icraatlar kimseye fayda sağlamaz. Kimseyi iktidar yapmaz. İktidar yapsa bile onların kuklası olursunuz. 99 depreminin yıl dönümündeyiz. O gün yaşananları iyi hatırlıyoruz. Devlet orada yoktu. Şimdi devlet anında afetzedelerin yanında. Türkiye’nin sinir uçlarına temas edip vatandaşı sokağa dökmeye çalışmak, kutuplaştırmak yanlıştır. Projeleriyle iktidara gelemiyorlarsa, hizmetleri ile iktidara gelemiyorlarsa birilerinin yardımını alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar demektir. Bu da ülkeyi kaosa sürükler. Geçmişte neler olduğunu gördük. Millet bu oyunlara doydu. Bu şekilde yapılan siyaset, bu şekilde kurgulanan politika kısır bir yapıdır. Yalanlarla ülkeyi ileri götüremezler” şeklinde konuştu.

Her yeri kuruttular

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da, şunları ifade etti: “Ben afetlerin ardından temsil ettiğim vatandaşlarıma hizmet edebilmek için, dertlerini dinleyebilmek, onlara el uzatabilmek için bütün sosyal medya hesaplarım üzerinden kendi şahsi numaramı paylaştım. Günlerdir milletin derdini dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Biz milletin vekili olarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. Çünkü son günlerde Türkiye afetlerle sarsıldı. İnsanımız bizden hizmet bekliyor. Ancak bu muhalefet sarf ettiği cümlelerle hizmet etmek yerine yalan üretmeyi tercih ediyor. Bu durum beni üzüyor. Algı operasyonu ile doğal afetler üzerinden siyaset yapmakla neyi hedefliyorlar? Ellerine ne geçiyor? Bu yaşananlar üzerine siyaset yapılmaz. Milletimize hizmet edilir. Bugün yetkili bütün bakanlarımız, bütün kurumlarımız afet bölgelerinde. Bu kadar kendilerinden eminlerse İstanbul’u neden yönetemiyorlar? İstanbul’a ne yaptılar. Ben bugün milletvekili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu arasam ulaşamam. İstanbul’da bir kurumu İYİ Partililere, bir kurumu HDP’ye, başka birini kendileri almış. Hepsini paylaşmışlar. Bunlar yarın bu yalanlarla iktidara gelseler ne olacak. Bir bakanlık HDP’ye, bir bakanlık CHP’ye, bir bakanlık İYİ Parti’ye diye paylaşacaklar. Bunların kendilerine hayrı yok. Bunların sözde milletvekili kimlik soran polise ‘Beni nasıl tanımazsın. Git Milletvekili albümüne bak’ diyerek fırça atıyor. Bunlar felaket tellalıdır. Bugüne kadar ayak bastıkları her yeri kuruttular.”

