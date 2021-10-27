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Gündem Muhalefet ve Abdullah Gül'e sert sözler: Sizin iktidarınız bu ülkeden daha mı önemli?
Gündem

Muhalefet ve Abdullah Gül'e sert sözler: Sizin iktidarınız bu ülkeden daha mı önemli?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan gazeteci Hulki Cevizoğlu, 10 büyükelçi kriziyle ilgili Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e veryansın etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:39:00 -

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında konuşan Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, 10 büyükelçi krizyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Kılıçdaroğlu ve Akşener'i olaydan nemalakla suçladı, büyükelçilerle ilgili sözlerinden dolayı da 11. Cumhurbaşkanı Gül'e de tepki gösterdi.

"Muhalefet sevindi"

10 büyükelçiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki tavrının AK Parti içinde bir kesimi de rahatsız ettiğini ileri süren Cevizoğlu bu duruma muhalefetin çok sevindiğini dile getirerek "Muhalefet, yaşasın kriz geliyor, Erdoğan gidiyor, Biden bize verdiği sözü tutuyor. Kendisini gösterdi, ABD, yanına 9 ülkeyi de alarak bu açıklamayı yaptırdı" diye sevindiklerini söyledi.

"Sizin iktidarınız bu vatandan daha mı önemli"

10 büyükelçinin yaptığı açıklamadan 2 gün sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Finlandiya Büyükelçisi ile gizli bir görüşme yaptığına dikkat çeken Cevizoğlu kriz ortamı sürdüğü, büyükelçilerden yeni açıklama gelmeden önce Gül'ün yaptığı açıklamalara dikkat çekti. 

Abdullah Gül'ün "Yapılan kabul edilemez, ancak Dışişleri büyükelçileri çağırıp gerekli mesajları vermiş, adı üstünde elçiye zeval olmaz, artık bu konuya çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil" sözlerini değerlendiren Cevizoğlu "Bu açıklama ile elçileri göndermeye kalkarsan ardından başka krizler geliyor" demek istiyor. Bu açıklamayı bekleyen CHP, İYİ Parti ve HDP'den oluşan Millet İttifakı da iktidar olmak istiyor. Sizin iktidarınız bu vatandan daha mı önemli. Siz krizlerden beslenecekseniz, iktidar olduğunuzda biz krizlerden çıkamayız. Eğer siz iktidar olduğunuzda Türkiye'de kriz olmaz ise bu yabancıların her dediğini yapıyorsuz ve yabancılar bu yüzden sizden memnun ve bu yüzden kriz çıkarmıyor demektir." açıklamasında bulundu.

Hulki Cevizoğlu, Dolmabahçe önünde demirleyen İngiliz zırhlısı içindeki Kraliçe'yi ziyaret ededen o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün boynuna İngilizlerin nişanının takıldığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü " Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınırdışı etme söyleminden sonra bazı büyükelçiler "Sınırdışı edilmekle tehdit edilen büyükelçilerin artık Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Dünya başaşağı döndü" açıklamasında bulundular."

"Elçiler geri gönderilseydi büyük kriz çıkardı" yorumuna katıldığını söyleyen Cevizoğlu, ancak krizi yabancıların çıkardığını, devletin geri adım atması halinde ise çok daha başka taleplerin de gündeme geleceğine dikkat çekti.

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