Muhalefet koltuk kavgasından adını anmıyor! Somali'den depremzedelere 90 milyon yardım
6'lı masanın koltuk kavgası muhalefete deprem felaketini unuttururken, Somalililer başlattıkları yardım kampanyasında Türkiye için 90 milyon TL topladı.
Yeniakit.com.tr
Sözde hak savunuculuğu yaparak, deprem felaketini siyasi şova çevirenler, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in koltuk kavgası sebebi ile, Kahramanmaraş merkezli depremin adını bile anmaz oldu.
Muhalefetin gündeminden düşen deprem felaketinin yerinin, koltuk kavgası aldı.
Sığ kavga sürerken, Somalili kardeşlerimiz ise, "Tek yürek" sloganıyla ülkelerinde yardım kampanyası başlattı.
Somali halkı ve yönetimi, Türkiye’deki depremzedeler için 90 milyon TL topladı.
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