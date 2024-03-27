Muhalefet iyice cıvıttı! Türk siyasetinde gelinen son nokta!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çok az kaldı.

Ancak muhalefette yaşanan karışıklıklar bir türlü son bulmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Edirne'de düzenlediği mitingde önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin İyi Parti'den aday olmasını eleştirerek, Sedefçi'nin partisinin oylarını bölmeye çalıştığını ileri sürdü.

Daha sonra Halk TV'de bir programa da katılan Özel, "Edirne’yi AK Parti’ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz" diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.



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İyi Parti'ye yüklendi: Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz?

Özgür Özel son olarak Balıkesir'de İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik eleştirilerine devam etti.

Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada yine Meral Akşener’e yüklendi ve İyi Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi.

Özel, Akşener'e yönelik "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

"Sende olmayan vicdan ve insaf İyi Parti'nin insanlarında var"

Akşener'e yüklenmeye devam eden Özel, “Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İyi Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" şeklinde konuştu.

Özel'in sözleri sonrası gözler Meral Akşener'e çevrildi.

Akşener'den cevap gecikmedi: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmadı...

Edirne'de vatandaşlara selenen Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e sert bir cevap verdi.

CHP Lideri Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır" dedi.

Akşener konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Edirne'nin başka bir ilçesine de AK Partili bakanlar gelip diyor ki, 'Sakın ola ki AK Partili adaylar dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir.' Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik."

"Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz"

Akşener ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Hamdi Bey çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne'de birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz. Bugün buraya gelip, 'Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi, en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin; kazanalım.' Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" dedi.