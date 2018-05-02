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Muhalefet ittifakının ismi ne olacak? Öne çıkan isim...

CHP, İP, SP ve DP ittifak kurmakta anlaştı. Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifakın isminin 'Millet' olması bekleniyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
Muhalefet ittifakının ismi ne olacak? Öne çıkan isim...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonuca ulaştı.

Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda anlaşma sağladı.

YARIN PROTOKOL İMZALAYACAKLAR

Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak.

İSMİNİN 'MİLLET' OLMASI BEKLENİYOR

NTV'nin haberine göre, 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ismi öne çıktı. Bu konuda mutabakakatın sağlandığı belirtiliyor.

İTTİFAK MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
  1. dörtlü ittifak
  2. chp
  3. sp
  4. ip
  5. dp

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR27 dk önce
    en güzel isim ŞER İTTİFAKI olur başka hiçbir isim yakışmaz
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