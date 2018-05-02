Muhalefet ittifak konusunda anlaştı! İttifakın adayı Meral Akşener mi?

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”nın karşısındaki muhalefet bloğunda da ittifak konusunda anlaşma sağlandı.

MUHALEFET İTTİFAKTA ANLAŞTI!

Henüz imzaların atılmadığı ittifak protokolüne göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlerde ittifak için anlaştı.

ADAY MUAMMASI!

4 parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması bekleniyor.

'Ortak ve tek Cumhurbaşkanı adayı' üzerinde uzlaşma sağlanıp sağlanmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken İYİ Parti'nin 23 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada Akşener'in aday olacağını akıllara getirdi.

İTTİFAKIN ADAYI MERAL AKŞENER Mİ?

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına son noktayı koyarak, 'Meral Akşener her koşulda aday' açıklaması yapılmıştı.

Dört partinin ortak çalışma grubunun üzerinde çalıştığı ittifak protokolünün bugün liderlere sunulması, ardından da dört parti liderinin düzenleyeceği ortak bir basın toplantısı ile hem ittifakı hem de cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor.