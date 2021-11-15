Muhalefet değil sahtekârlar kulübü

YAVUZ SELİM İSTANBUL

AK Parti iktidarını devirmek için okyanus ötesi senaryolarıyla bir araya gelen Millet İttifakı’nı oluşturan partilerdeki sahtekarlık hadiseleri, siyaset kurumunu kirletiyor. Milleti aldatmaya yönelik her türlü oyunda imzası bulunan Zillet İttifakı’nın bileşenleri, hemen her gün yeni bir sahtekarlıkla gündeme geliyor. HDP’li Demirtaş’ın sözde öğretmen karısının sahte raporla okula gitmeyip memurluk maaşını cebe indirdiği mahkeme yoluyla tescillenirken, benzer sahtekarlıklar bütün zillet bileşenlerinde görülüyor. Kılıçdaroğlu, torunu Duru’yu 10 aylıkken sigortalatıyor, Akşener’e ekonomiden dert yanan kuyumcunun çalışan değil sonradan dükkana gelen CHP yöneticisi olduğu ifşa oluyor, Erdoğan’a tepki gösterip, “müftü karısıyım” diyen Gül Taşlı Cenal’ın kocasının CHP il başkanı, kendisinin de CHP çalışanı olduğu ortaya çıkıyor. Muhalefet değil sahtekarlar kulübü gibi faaliyet yürüten Zillet’in rezillikleri arşivlere şöyle geçti:

Bankamatik öğretmeni

HDP/PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşi Başak Demirtaş’ın 2004’ten 2016 yılına kadar toplamda 774 gün boyunca sahte rapor alarak okula gitmediği, bu süre zarfında memur maaşını tıkır tıkır aldığı tescillendi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’a ve ona sahte rapor veren doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

10 aylık toruna sigorta

Sahtekar siyasetçiler tarihine geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torununu adeta kundaktayken sigortalattı. SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan Kılıçdaroğlu; torunu Duru’yu henüz 10 aylıkken sigortalı yaptırdı. Deşifre olunca, “Bu durum benim torunumu sevmeme engel değil” diyerek pişkinliğe vurdu. Kılıçdaroğlu; oğlu Kerem’i 14 yaşında, kızı Zeynep’i 17 yaşında sigortalattı.

Esnafı bile sahte

İP Lideri Meral Akşener, esnaf ziyareti adı altında sahte senaryolar sergiledi. Akşener’in Hatay’da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgah arkasına geçip, “Benim eşim 8 aylık hamile. Çocuğumun yarınlarını göremiyorum. 30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım, artık konuşmak istiyorum” diyen Reşat Kayman’ın orada çalışmayıp Akşener’le birlikte gelen CHP Gençlik Kolları heyetinde yer aldığı belirlendi. Dükkanının sahibi Vedat Uçak’ın “Bu arkadaş bizden değil” demesi üzerine tiyatrosu deşifre olan Akşener hemen kuyumcudan ayrıldı.

Müftü karısı yalanı

Gezi kalkışması sürecinde başına geçirdiği başörtüsüyle Başkan Erdoğan’a “eşim müftü, din senin tekelinde değil” diyerek seslenen ve halkı galeyana getirmek için provokatif söylemlerde bulunan kişinin foyası da ortaya çıkmıştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in paylaşarak yaygınlaştırdığı videodaki sözde müftü karısı Gül Taşlı Cenal’in eşinin müftü değil CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenal olduğu belirlendi. Gül Taşlı Cenal’in ise tesettürlü değil başının açık olduğu ve bir dönem CHP’li Şişli Belediyesi’nde görev aldığı tespit edildi. Sözde müftü karısı Gül Taşlı Cenal’in daha sonra Balıkesir Burhaniye’de bar işlettiği saptandı.

Namus sözü de sahte

CHP’li Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi namus sözü verdiği işçileri yerel seçim sonrası bir bir kapıya koyup namusunu da sahtekarlığa alet etti. Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart Yerel Seçimleri’nin evvelinde belediye işçilerine yönelik, “Size namus sözü veriyorum, kimse işinden olmayacak” demesine rağmen sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 13 bin 312 kişi seçim sonrasında CHP’li yönetim tarafından işten atıldı.

‘Babam olsa almayın’ dedi

Medya önünde partili başkanlara “Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız” diye seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş kayırmacılığında tarihe geçti. Kılıçdaroğlu, 1992-1999 arası SSK müdürlüğü döneminde 70 akrabasını torpille işe aldı. Kılıçdaroğlu, eski soyismi olan Karabulut soyadını taşıyan 31 kişiyi sınavsız olarak SSK’da göreve başlattı. Annesinin soyadı Gündüz’ü taşıyan 26, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun evlenmeden önceki soyadı Düzgün’ü taşıyan 13 akrabası yine Kılıçdaroğlu döneminde hemşire, laborant, ebe, hasta bakıcı ve şoför olarak SSK’ya yerleştirildi.

Yalan röportajlar

Sandık sandık oy çaldıkları İstanbul seçimlerindeki hırsızlıkların üstünü örtmeye çalışan Zillet İttifakı, sokak röportajından da yalan üretti. İnternette “AK Parti’ye oy vermişti, şimdi CHP’ye verecek” diye sunulan röportajda konuşan kadının CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu deşifre oldu.

Kartal’da gerçekleştirilen sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıkmıştı.