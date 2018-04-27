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Muhalefet çatırdıyor! Akşener rest çekti

Ortak aday çıkarmayı planlayan CHP'ye İYİ Parti Lideri Akşener'den rest geldi. Meral Akşener, ikili görüşmede adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:18
Muhalefet çatırdıyor! Akşener rest çekti

Siyaset koridorlarını hareketlendiren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini istifa ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun karşılığında Akşener'den adaylıktan geri çekilmesini istedi.

Akşener ise CHP Lideri'ne beklemediği bir cevap verdi..

Adaylık için milletvekillerine ihtiyaç duymadığını ifade eden Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını, bu konuda kimse için geri adım atmayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:18
  1. Meral Akşener
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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