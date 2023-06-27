Muhalefet bile Fatih Portakal'a savaş açtı! 'Egon seni yarı yolda bırakmış'

Portakal, haber VTR'sinin bitiminde "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın, ana haberin sorumlusu olduğunu belirtip, çalışanını ekranda hedef alması tepkiyle karşılandı.

Fatih Portakal'ın haberleri bültenden önce izleyip kontrol etmediği ortaya çıkarken, hatayı ya da beğenmediği bir işi izleyenlerin gözü önünde eleştirmesi muhalefeti de çıldırttı.

Solcu Birgün yazarı Ümit Alan Portakal'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

Alan mesajında, "Habere adını verdiysen, o ekibi kurmuş insan olarak hatanın da sorumluluğunu alırsın, ekibindeki emekçiyi insanların önüne atmazsın. Bu haliyle habere adını değil egonu vermişsin. Egon da seni yarı yolda bırakmış" ifadelerini kullandı.

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