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Medya Muhalefet amigosu Deniz Zeyrek "Yok artık" dedirtti! Hadi canım sen de
Medya

Muhalefet amigosu Deniz Zeyrek "Yok artık" dedirtti! Hadi canım sen de

Muhalefetin amigoluğundan başka hiçbir halta yaramayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 15:18:00 -
Muhalefet amigosu Deniz Zeyrek "Yok artık" dedirtti! Hadi canım sen de

Muhalefetin amigoluğundan başka hiçbir halta yaramayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı. Daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen altılı masa üyelerini "liyakatli kadrolar" olarak nitelendirmekten çekinmeyen Zeyrek, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Evet içinde bulunduğumuz gemi fırtınanın boranın içine sürülmüş. 21 yıldır kaptan köşkünde bulunanlar hâlâ güneşli, dalgasız güzel günlerde yaptıklarıyla övünüyorlar ve yanlışlarına son vermiyorlar. Bir nevi durumun ciddiyetinin farkında değiller. Kendilerini eleştirenlere “aynı gemideyiz” diyerek geminin batacağını ima ediyorlar. Hiç merak etmeyin! Bandırma Vapuru ruhuyla donanmış bu gemi batmaz. Zira sorunun kaynağı bu gemi değil, kaptan köşkünde oturanlar. Gün gelir, kaptan köşkünde oturup sizi “Aynı gemide birlikte batmakla” tehdit edenleri dışarı alır, gemiyi liyakatli kadrolara emanet edersiniz. Gemi de önünde sonunda bu fırtına bölgesinden çıkar, sağ salim limana varır. Unutmayın, daha gidecek çok yolumuz var!"

 

 
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Yorumlar

Neron11

Sizin kaptanların beceriksizliğini İstanbul da ve ankara da fazlasıyla gördük, 79 yıl bu memlekete çivi çakmayan sözde liyakatli kadrolarınızmı bu ülkeyi iyi yönetecek, güldürmeyin bizi, millet sizin ülkeyi iyi yöneteceğine inansalar sizi çoktan başa getirirlerdi, 20 yılda %25 olan oy oranını bir puan bile yukarı taşıyamayan bu zihniyete bu millet asla izin vermez.

Avb

Liyakat hepsinin paçalarından dökülüyor.pes yani
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