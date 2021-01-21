'Muhafazakar kesimin' oyuna göz diken Kemal Kılıçdaroğlu'na Bedri Baykam'dan sert tepki

Cumhuriyet Gazetesi’nde yazan CHP’li Bedri Baykam, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda ‘muhafazakar kesimin’ oyunu alabilmek için yaptığı şaşırtıcı çıkışlara tepki göstererek, “Bunlarla kitlelere güven veremezsiniz, özellikle tüzüğünüzde “çağdaş, demokratik, sol bir siyasal parti” yazıyorsa! Sayın Kılıçdaroğlu bunları toplumdaki gerilimleri azaltmak için yaptığını düşünse de partinin kimliği ve geçmişi ile çelişkiye düşüyor.” ifadelerini kullandı.

CHP 'muhafazakar kesimin' oyuna göz dikti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete karşı yıllardır üst üste yaşadığı kaybın ardından son seçimlerde farklı bir çizgiye kaymaya başladı.

Kendilerini ‘merkez sol’ çizgisinde tanımlayan CHP, başörtüsü yasağı, Türkçe ezan, din dersi, sarık, Arapça Kur’an yasaklarıyla kirli bir geçmişe sahip olmasına rağmen bugünlerde muhafazar kesimin oyunu alabilmek için türlü yollara girdi.

CHP'li Bedri Baykam'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını söyleyen ve CHP’nin tüm partilerden daha ‘muhafazakar’ olduğunu söyleyerek şaşırtan çıkışlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’na kendi kesiminden sert eleştiri geldi.

Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Sağ kesimden oy almak için Menderes ve Necip Fazıl’dan söz ederek bir CHP profili çizilemez, “Tek parti döneminde onlar da CHP üyesiydi” şeklinde bir siyaset oluşturulamaz. Bunlarla kitlelere güven veremezsiniz, özellikle tüzüğünüzde “çağdaş, demokratik, sol bir siyasal parti” yazıyorsa! Sayın Kılıçdaroğlu bunları toplumdaki gerilimleri azaltmak için yaptığını düşünse de partinin kimliği ve geçmişi ile çelişkiye düşüyor. Ekmeleddin İhsanoğlu olayını ise unutmadık ve unutmayacağız!” ifadelerini kullandı.

"Atatürk Türkiyesi’nin simgelerinden biri haline gelen Türkçe ezanı..."

CHP’nin Türkçe ezan okutarak dindarlara yaşattığı acıyı yeniden tazeleyip ‘Türkçe ezan’ı savunan eski CHP’li Öztürk Yılmaz’ın Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edilmesinden rahatsızlığını dile getiren Baykam, “Atatürk Türkiyesi’nin simgelerinden biri haline gelen Türkçe ezanı, Mustafa Kemal’in partisinin bugün yadsıyabilmesi, hatta bir vekilini ihraç edebilmesi yenilir yutulur lokma değil. Partide “değişmez önder”in kimi sözlerini seçip kafanıza göre sansürleyip suç unsuru haline getiremezsiniz? Ezanın illa yalnız Arapça okunmasını istediğini savunanlar da tabii ki olabilir. Ama hiç kimsenin, Atatürk Türkiyesi’nin devrimler döneminin simge çıkışlarından biri olan “Türkçe ezan” konusunda haddini aşarak “cadı avı” başlatma hakkı yoktur!” şeklinde konuştu.