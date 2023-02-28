"Muhafazakâr" kanalda program yapan Yeşim Salkım coştu

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’nin, Ahbap Derneği’ne yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunması, öküzün altında buzağı aramayı alışkanlık haline getiren şarkıcı Yeşim Salkım'ın tepkisini çekti.

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT Haber'de hâlâ program yapan Salkım, Kızılay ve Haluk Levent'in suçlu olduğunu iddia ederek, "Hırsızın hiç mi suçu yok? Kızılay büyük yanlış yaptı da sen niye elinde paran varken başka bir yerden almadın? İnsanlardan aldığın parayı haber vermeden Kızılay'a aktarmak ne kadar etik. Her 'kahramanım' diyene inanmayın" dedi.



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