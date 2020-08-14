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Dünya

Muhabirin o sorusu üzerine Trump’ın nutku tutuldu!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Jr. Trump, katıldığı konferansta bir muhabirin sorusu karşısında nutku tutuldu. Soruya cevap veremeyen Trump, başka bir muhabire dönerek soru sormasını bekledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:26:00 -

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplasında ABD Başkanı Trump’a sorulan bir soru başkanın sessiz kalmasına neden oldu. Gazetecinin "3.5 yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz yalanlardan dolayı pişman oldunuz mu" sorusu karşısında nutku tutulan Trump, cevap verilmesi ısrarının ardından başka bir gazeteciye söz hakkı verdi. Görüntüler kameralara yansırken Trump’ın yüz ifadelerinin değişmesi ilginç anlara neden oldu.

Pişman mısınız?

Basın toplantısında ABD Başkanı Trump’a sorular sorulduğu sırada söz hakkı alan gazeteci HuffPost muhabiri S.V. Date Başkan Donald Trump'a, "Sayın Başkan, 3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz tüm yalanlardan dolayı pişman mısınız" sorusunu direk sorunca Trump önce cevap veremedi. Bir süre sonra Trump’ın “Neyden pişman mıyım?” sorusuna gazeteci S.V. Date, “Tüm yalanlardan, tüm sahtekarlıklardan” dedi. Bir anda yüz ifadesi değişen Trump, soruyu cevapsız bırakarak başka bir gazeteciye söz hakkı vererek sorulan soruyu cevapsız bırakmış oldu.

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