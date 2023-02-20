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Yaşam Muhabir o anları anlattı: 99 depremini de gördüm ama böylesini görmedim
Yaşam

Muhabir o anları anlattı: 99 depremini de gördüm ama böylesini görmedim

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan NTV muhabiri, '99 depremini de gördüm, böyle bir şey görmedim. Ayakta duramadık' diyerek panik anlarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 22:14:00 -

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 şiddetinde depremler meydana geldi. Defne ilçesinde bulunan NTV muhabiri, "99 depremini de gördüm, böyle bir şey görmedim. Birçok bina yıkıldı" sözleriyle depremin şiddetini anlattı.


NTV muhabiri depremi şu sözlerle anlattı:

"99 depremini de gördüm"

"Depremin tam üzerinde Defne'deyiz. Bulunduğumuz yer Antakya'nın Defne ilçesi biraz daha ileride Antakya ilçe merkezi başlıyor. 99 depremini yaşadım üstüne birçok depremi yaşadım. Artçı şoklar yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Ayakta duramadık yere çökmek zorunda kaldık.

"Birçok bina yıkıldı"

"Kameraman arkadaşım Hakan Arslan ile birlikte tuvalet ihtiyacımızı gidermek için hemen yanımızdaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezine gitmiştik. yolda yürüyorduk aniden başladı ve inanılmaz sallandı. Ayakta duramadık. Etrafımızdaki birçok bina yıkıldı ve tahmin ettiğimiz kadarıyla bizim konakladığımız karavanımızın yakınında olan o bina da çöktü. İnanılmaz bir şeydi ayakta duramadık ve bulunduğumuz alan bir anda toz içerisinde kaplandı. Arkamda görüyorsunuz o toz bulutunu burası 600 konutlar mevkii. İnanılmaz şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Tahminim kadarıyla 7'nin üzerinde bir sarsıntı yaşadık diye düşündüm. Çünkü birbirimize sarıldık Hakan Arslan ile yere düştük. Ayakta duramadık, öyle şiddetli bir sarsıntıydı."

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