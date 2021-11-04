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Yaşam Muhabbet kuşunu bulana ödül verecek
Yaşam

Muhabbet kuşunu bulana ödül verecek

Adıyaman’da muhabbet kuşu kaybolan vatandaş, Şampiyon’u bulana ödül verecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:14:00 -
Muhabbet kuşunu bulana ödül verecek

Adıyaman Mehmet Akif mahallesinde yaşayan Hasan Özalp, muhabbet kuşunun kaybolduğunu ve bulanların getirmesi için ilan astı. Şehrin değişik yerlerinde asılan ilan ile muhabbet kuşu ‘Şampiyon’u arayan Hasan Özalp, bulana ödül vereceğini söyledi.

Hasan Özalp, balkonda iken ani ve yüksek bir ses ile kuşun ürkerek uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini belirterek, “Bir yıl önce yavru olarak aldığım ve büyüttüğüm Şampiyon isimli muhabbet kuşum, balkonda iken yüksek bir sese tepki vererek korktu. Korktuğu için uçan kuş bir daha geri gelmedi. Bende bulabilmek için ilan astım. Bulana bir miktar para ödülü var. Büyüttüğü kuşuma tekrar kavuşmak istiyorum” dedi.

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