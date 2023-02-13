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Yaşam Muhabbet kuşu enkaz altında bitkin halde bulundu
Yaşam

Muhabbet kuşu enkaz altında bitkin halde bulundu

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz arasında bitkin vaziyette bir muhabbet kuşu bulundu. Ekipler, kurtardıkları kuşa 'şans' ismini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:46:00 - 2023-02-13 16:48:09
Muhabbet kuşu enkaz altında bitkin halde bulundu

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri enkazın arasında bitkin vaziyette buldukları muhabbet kuşuna sahip çıkarak, "Şans" ismini verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda mahsur kalan evcil hayvanlar da kurtarılıyor. Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Aydın Apartmanı'nda kurtarma ekipleri çalışma yaparken, muhabbet kuşunu fark etti.

'Şans' ismini verdiler

 

Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkaz çevresinde bitkin durumda buldukları kuşa yem ve su verdi. “Şans” adı verilen kuş, Havyan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim edilmek üzere bir kutuya konularak götürüldü.

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