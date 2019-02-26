Muhabbet kuşlarının aradığı da sevgi, yine sevgi

Muhabbet kuşunuzun güvenini kazanıp kazanamayacağınız evcil olup olmayacağı suskun veya ürkek olacağı, ilk günden belli olur. Mümkünse eve geldiği ilk günden itibaren ona fazla yaklaşmadan sürekli yanında bulunmanız gerekir. Onunla çok konuşmalısınız.

Büyük ihtimalle kuş size karanlık bir kutuda verilmiştir. Delik açılmış bir karton kutu içinde kışın soğuktan yazın sıcaktan korunarak, mümkün olduğunca çabuk eve getirilmeli.

Kutudan direkt kafesin içine girişini sağlayacak şekilde çıkarın. Kuş karanlıktan aydınlığa geçeceği için hemen kafese girer. O andan itibaren kuşu yalnız bırakın ve uzaktan sessizce çevresini incelemesini izleyin. Ev ortamına alışmak için etrafına dikkatle bakacaktır. Eğer bir şey yemez içmezse endişelenmeyin. Kendini rahat hissedince ve arkadaşlarından ayrılma şokunu üzerinden atınca normal döner.

Onlar sigarayı sevmez..

Eğer bir süre odayı sigara içenlerle paylaşmak zorunda bırakmışsanız misafir gider gitmez havalandırın. Yatacağınız vakit lambayı söndürmeden önce rahat olarak tünekte olmasına dikkat edin. Odadaki tüm ışıkları kapatın ama az ışık veren bir lamba bulundurun. Çünkü alışık olmadığı sesler onu rahatsız edebilir ve yem yemesini su içmesini karanlıkta sağlayamayabilir. İlk günün sabahı kuşun kafesinden tutarak onunla sessizce konuşun ve taze yemler verin. Sonra onu yalnız bırakın ki korku ve heyecanını üzerinden atsın.

Çevresine alışması ele gelmesiyle daha kolaylaşacaktır. Evcil olması çok önemlidir. Evcil demek ele ya da parmağa korkusuzca gelip konması demektir.

Mutlu oldukları

Kendi cinsinden bir kuş,

Hep aynı saatte ilgi görmek,

Tatlı yiyecekler,

Mısır tanesi,

Gagalayacak taze ağaç dalları,

Geniş hareket alanı,

Kendisiyle alçak sesle konuşmak,

Sahibi ile birlikte olmak.

Korktukları

Yalnızlık,

Ona sessizce yaklaşılması,

Çevresindeki her türlü değişiklik,

Alışmadığı sesler,

Buzdolabı gürültüsü,

Evdeki kedi,

Elle tutulmak..