0553 313 94 23

Muhabbet kuşlarının aradığı da sevgi, yine sevgi

Muhabbet kuşunuzun güvenini kazanıp kazanamayacağınız evcil olup olmayacağı suskun veya ürkek olacağı, ilk günden belli olur.

26 Şubat 2019 Salı 13:15
Muhabbet kuşlarının aradığı da sevgi, yine sevgi

Muhabbet kuşunuzun güvenini kazanıp kazanamayacağınız evcil olup olmayacağı suskun veya ürkek olacağı, ilk günden belli olur. Mümkünse eve geldiği ilk günden itibaren ona fazla yaklaşmadan sürekli yanında bulunmanız gerekir. Onunla çok konuşmalısınız.

Büyük ihtimalle kuş size karanlık bir kutuda verilmiştir. Delik açılmış bir karton kutu içinde kışın soğuktan yazın sıcaktan korunarak, mümkün olduğunca çabuk eve getirilmeli.

Kutudan direkt kafesin içine girişini sağlayacak şekilde çıkarın. Kuş karanlıktan aydınlığa geçeceği için hemen kafese girer. O andan itibaren kuşu yalnız bırakın ve uzaktan sessizce çevresini incelemesini izleyin. Ev ortamına alışmak için etrafına dikkatle bakacaktır. Eğer bir şey yemez içmezse endişelenmeyin. Kendini rahat hissedince ve arkadaşlarından ayrılma şokunu üzerinden atınca normal döner.

Onlar sigarayı sevmez..

Eğer bir süre odayı sigara içenlerle paylaşmak zorunda bırakmışsanız misafir gider gitmez havalandırın. Yatacağınız vakit lambayı söndürmeden önce rahat olarak tünekte olmasına dikkat edin. Odadaki tüm ışıkları kapatın ama az ışık veren bir lamba bulundurun. Çünkü alışık olmadığı sesler onu rahatsız edebilir ve yem yemesini su içmesini karanlıkta sağlayamayabilir. İlk günün sabahı kuşun kafesinden tutarak onunla sessizce konuşun ve taze yemler verin. Sonra onu yalnız bırakın ki korku ve heyecanını üzerinden atsın.

Çevresine alışması ele gelmesiyle daha kolaylaşacaktır. Evcil olması çok önemlidir. Evcil demek ele ya da parmağa korkusuzca gelip konması demektir.

Mutlu oldukları

Kendi cinsinden bir kuş,

Hep aynı saatte ilgi görmek,

Tatlı yiyecekler,

Mısır tanesi,

Gagalayacak taze ağaç dalları,

Geniş hareket alanı,

Kendisiyle alçak sesle konuşmak,

Sahibi ile birlikte olmak.

Korktukları

Yalnızlık,

Ona sessizce yaklaşılması,

Çevresindeki her türlü değişiklik,

Alışmadığı sesler,

Buzdolabı gürültüsü,

Evdeki kedi,

Elle tutulmak..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:15
  1. Muhabbet kuşu
  2. sigara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
    1. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    2. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    3. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    4. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    5. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü..
    10. “6 aylık asker operasyonlara..
    11. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    12. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    13. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    14. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    15. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    16. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    17. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    18. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    19. Mültecilere yardım için Arapça..
    20. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    21. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    22. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    23. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    24. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    25. Başkan Avcı Ankara’dan müjdelerle döndü
    26. Putin'in sözcüsünün kızı AP'de staj..
    27. Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek
    28. Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"
    29. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    30. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!