Muğla’ya elektrikli araçlar yarışında Türkiye üçüncülüğü

Teknofest, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kampüsü’nde 12-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen yarışmaya 631 takım başvurdu. Teknik kontrollerden başarıyla geçen 14 takım arasına giren Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MUTEG EA Takımı, büyük bir mücadele sonunda Yerli Ürün ve Performans Kategorileri’nde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. MUTEG EA Takımı, öğretmenler Ali Uzun ve Taner Akkoyunlu’nun liderliğinde öğrenciler Mesut İnanç, Ali Öztürk, Ege Alp Mamus, Mehmet Kaan Şallı, Muhammed Eren Akın, Kıvanç Özenen, Emin Kuruoğlu ve Serdar Karamercan’dan oluştu.

Proje danışma öğretmeni Ali Uzun” Bu yıl TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarını 4’üncü kez finallere katılma başarısını gösteriyoruz. Tabi bu bize sayılı okullar arasına sokuyor, çünkü 20 takım gidiyoruz oraya ve bu şekilde elemeleri geçerek yarış pistine çıkmayı hak ediyoruz. Bizler zorlu bir süreçten geçerek büyük bir başarıya imza atıyoruz bunun 4’üncü kez olması da ayrı bir başarı. Bu yıl önceki katıldığımız 3 yarışı tecrübe ederek alana yansıtmış olduk. Dolayısıyla 3 ödül birden kazanmış olduk bunun mutluluğunu sevincini yaşıyoruz şu anda ”dedi.



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