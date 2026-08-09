Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Iğdır FK forması giyen 30 yaşındaki sağ kanat Ahmet Engin’i renklerine bağladı.
Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında bir hamle daha yaptı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Engin; futbol kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını terletti. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’de 55 karşılaşmada 3 gol kaydeden Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig’de oynadığı 62 maçta 8 gol attı. Ahmet Engin'e yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, büyük Muğlaspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.