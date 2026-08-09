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Spor Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı
Spor

Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı

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Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı

1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Iğdır FK forması giyen 30 yaşındaki sağ kanat Ahmet Engin’i renklerine bağladı.

Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında bir hamle daha yaptı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Engin; futbol kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını terletti. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’de 55 karşılaşmada 3 gol kaydeden Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig’de oynadığı 62 maçta 8 gol attı. Ahmet Engin'e yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, büyük Muğlaspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

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