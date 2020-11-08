Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde güneşli hava yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Fethiye'de, vatandaşlar ve yabancı turistler Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi ve sahilde yürüyüş yaptı.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Hava sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girip sahilde aileleriyle vakit geçirdi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda kent sakinleri ve turistler yoğunluk oluşturdu.

Polis ve zabıta ekipleri kentin işlek caddeleri ve sahil bölgelerinde sık sık kontroller yaparak maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Bodrum'da da güzel hava ve hafta sonu tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.