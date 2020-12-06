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Aktüel Muğla'nın mor renkli lavanta tarlalarında ikinci hasat zamanı
Aktüel

Muğla'nın mor renkli lavanta tarlalarında ikinci hasat zamanı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:09:34 -
Muğla'nın mor renkli lavanta tarlalarında ikinci hasat zamanı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde mor rengiyle görsel şölen sunan lavanta tarlalarında yılın ikinci hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin turizmin yanı sıra tarımdan da daha fazla ekonomik gelir elde edilmesi için projeler hazırlandı. Çalışmalar kapsamında, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Yerkesik ve Bahçeyaka mahallelerinde lavanta tarlaları oluşturuldu.

Lavanta tarlalarındaki yılın ikinci hasadı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Gürün, lavantanın güzelliğiyle çekim merkezi olduğunu, yağıyla da ekonomik kazanç sağladığını belirtti.

Gürün, Muğla'nın yılda iki kez lavanta hasadı yapılan ender kentlerden biri olduğunu kaydetti.

Muğla'nın turizm merkezi olmasına karşın aynı zamanda bir tarım kenti de olduğunu vurgulayan Gürün, "Tarımda çeşitliliği artırmak için lavanta tarlaları oluşturduk. Muğla'da üretim kooperatifinden tüketim kooperatifine zincir kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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