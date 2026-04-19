Muğla'nın hayalet köyü! Burası 69 yıl önce terk edildi

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü! ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi Ankara'da 'çok gizli' buluşma! İki isim ne konuştu? İran-ABD derken kuzey tekrar karıştı: Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı! Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu! 19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi
Yeniakit Publisher
DHA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 'hayalet köy' olarak bilinen Kayaköy, tarihi dokusu ve terk edilmiş yapılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 69 yıl önce terk edilen ve “hayalet köy” olarak bilinen Kayaköy, dronla görüntülendi.

 

Yılda 100 bin kişi ziyaret ediyor

Fethiye'de yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri bir arada sunuyor. Daha önce Türklerle Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında, 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada yer alıyor. Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy'ün, kimi kaynaklara göre 11’inci yüzyılda, kimilerine göre ise 14’üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.

 

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçiyor

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsi geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20’nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa sahip olan köy; kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor. 69 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, dronla görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girip terk edilmiş alanları gezebiliyor.

 

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'de, konutların yanı sıra çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, okul binası ve gümrük binası yer alıyor.

Yaşam

Aktüel

Yaşam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23