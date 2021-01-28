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Yerel Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yukarı Mazı Mahallesi ile Yayla mevkisinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu. Kar altındaki mesire alanlarına gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 18:51:00 -
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçenin Yukarı Mazı Mahallesi ile Yayla mevkisinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri kartopu oynadı.

Kar altındaki mesire alanlarına gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşadığını söyleyen Çağlar Pekpak, 16 yıl sonra bölgeye yağan karın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

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