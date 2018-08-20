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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 15 göçmen yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:12
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik unsurları, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nden bir grubun lastik botla Yunanistan istikametine seyrettiğini tespit etti.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin ve Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, Muğla Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:12
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  3. Muğla
  4. Sahil Güvenlik
  5. göçmen
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