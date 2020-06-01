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Aktüel

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:51:02 -
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe girişinde otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Hera'nın da desteğiyle araçta yaptıkları aramada, zulalanmış 4 parça halinde 40 gram eroin ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ö, F.D. ve T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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