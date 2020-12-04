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Aktüel Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
Aktüel

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:07:04 -
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.



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