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Aktüel Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Aktüel

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:50:24 -
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgedeki otelde tatilini geçiren çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yangın çıkmış, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.


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