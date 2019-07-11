"Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı"

Muğla'da önceki gün meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dalaman'da zirai tarladan çıkan bir yangın... Kayadibi mahallesinde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, kepez ve taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti.

Tabi ki tedbir amaçlı kepez ve taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlere dönmüş oldu.

Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz akşsam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı. Ve hala devam ettiriyorlar.

Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor."