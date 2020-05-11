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Muğla'da yüksek gerilim hattı yakınında yanmış erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:38:09 -
Muğla'da yüksek gerilim hattı yakınında yanmış erkek cesedi bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek gerilim hattının yanında yanmış erkek cesedi bulundu.

Çiftlik Mahallesi Erenler mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban çift, yüksek gerilim hattının bulunduğu yerde yanmış erkek cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri yapılan incelemede cesedin Engin Solmaz'a (41) ait olduğunu belirledi.

Yüksek gerilim hattına bağlı kabloların kesildiğini tespit eden jandarma ekipleri, Solmaz'ın da yüksek gerilime kapılıp hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ekipler, olay yerindeki Solmaz'a ait otomobili incelemeye aldı. Ceset savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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