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Yerel Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu
Yerel

Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-09 03:59:00 -
Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu

Muğla merkez Menteşe ilçesinde etkili olan sis kazaları da beraberinde getirdi. Görğş mesafesinin oldukça düştüğü bölgede trafik akışında da ciddi sıkıntılar yaşanırken meydana gelen kazalarda maddi hasar oluştu.

Gece yarısı seyir halinde olan 35 GC 0271 plakalı otomobil sürücüsü sis nedeniyle kavşağı görmeyerek adaya girdi, tabelaya çarpıp durabildi. Maddi hasarlı kazada alkollü olduğu belirlenen sürücüye trafik cezası uygulandı.

Aynı dakikalarda yine sis nedeniyle meydana glen bir diğer kazada 48 NG...plakalı bir başka araç da kavşakta kaza yaptı.

Öte yandan Menteşe Merkez Çevre Yolu’ndan Otogar istikametine giden AA yönetimindeki 66 ACR 815 plakalı otomobil ters yönden seyrederken polis ekipleri tarafından fark edildi.Yozgat’tan geldiğini ve yolu bilmediğini mazeret olarak gösteren sürücü trafik cezasından kurtulamadı. Ters yönden seyreden sürücüye de 6 bin 400 TL trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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