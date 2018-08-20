THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Muğla'da yaşayan Alman mühendisin evinden bakın neler çıktı

Muğla'da yaşayan Alman bilgisayar mühendisin evine düzenlenen operasyonda, özel ambalajda sentetik uyuşturucu, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
Muğla'da yaşayan Alman mühendisin evinden bakın neler çıktı

Muğla'da yaşayan Alman  bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Ambalajın üzerindeki logo ve kullanma tarifi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü.

Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  1. Alman mühendis
  2. Muğla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da erkek cesedi bulundu
    1. Samsun'da erkek cesedi bulundu
    2. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
    3. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
    4. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
    5. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
    6. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
    7. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
    8. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
    9. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
    10. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
    12. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    13. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
    14. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
    15. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
    16. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
    17. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
    18. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
    19. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
    20. Lise nakilleri 3. nakil başvuruları ne..
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda