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Aktüel Muğla'da uyuşturucuyu kavanozlara saklayan şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucuyu kavanozlara saklayan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:48:29 -
Muğla'da uyuşturucuyu kavanozlara saklayan şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evindeki kavanozlarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ö.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, toprakla doldurulan kovanın içindeki cam kavanozlarda bir miktar esrar, Hint keneviri, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira ele geçirdi.

Şüpheli Ö.O gözaltına alındı.


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