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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:55:33 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, üniversite öğrencisi H.Ç. ile bir iş yerinde garsonluk yapan M.A. ve S.A'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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