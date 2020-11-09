Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 69 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.