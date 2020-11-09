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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:27:57 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 69 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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