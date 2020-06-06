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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:49:22 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, narkotik köpeğiyle uyuşturucunun bulunması için yapılan aramalar, polis kamerasına yansıdı.

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