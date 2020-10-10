  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:52:41 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Dünya

Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuştu.
Dikkat! Altın için mühim uyarı
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik bir açıklamada bulundu.

Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti
Dünya

Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti

Ermenistan, ordusu Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırısı başlattı. Bilindiği üzere Ermenistan ile Azrbaycan arasında bugün sa..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay