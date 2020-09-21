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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:17:12 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak limandan karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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