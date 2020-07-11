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Muğla'da Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:27:29 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı.

Kızılada açıklarında Türk kara sularına geri itilen 2 saldaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Marmaris Bozburun açıklarında ise lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacıyı kurtardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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