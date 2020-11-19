Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Datça açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.