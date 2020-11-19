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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:44:50 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Datça açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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