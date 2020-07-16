  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:38:49 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı