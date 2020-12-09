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Aktüel Muğla'da traktör römorku devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Muğla'da traktör römorku devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:46:26 -
Muğla'da traktör römorku devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yılmaz E'nin kullandığı 48 RG 902 plakalı traktörün römorku, Okçular Mahallesi'nde devrildi. Römorkta bulunan Dursun Kaplan (32) ile eşi Tansu Kaplan (25) römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince römorkun altından çıkarılan Dursun Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi, Tansu Kaplan ise ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Yılmaz E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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