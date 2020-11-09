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Aktüel Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:25:20 -
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün kullandığı 34 DHR 105 plakalı otomobil, Savran yolu üzerinde İbo S. idaresindeki 48 YH 116 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbo S. ve diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü İbo S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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